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ألمانيا تعتزم توفير حزمة جديدة لتخفيف العبء عن المواطنين

ألمانيا تعتزم توفير حزمة جديدة لتخفيف العبء عن المواطنين
18 أغسطس 2022 17:27

 أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس عن عزمه توفير حزمة جديدة لتخفيف الأعباء عن المواطنين خلال الأسابيع القادمة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة.
وقال شولتس اليوم الخميس إنه من المقرر من خلال هذه الحزمة تخفيف الضغط الكبير الذي يثقل كاهل كثير من المواطنين والشركات.
وتابع المستشار الألماني: "نناقش في الحكومة الشكل الذي ستبدو عليه الحزمة. مسألة العدالة تعد حاسمة كي تتكاتف البلاد في هذه الأزمة".
يشار إلى أن هناك رسوما إضافية حكومية سيتم فرضها على الغاز بقيمة 2.4 سنت لكل كيلو واط/ساعة اعتبارا من أول أكتوبر القادم. ومن شأن هذه الرسوم تأمين موردي الغاز الذين يضطرون لشراء بدائل للغاز الروسي بأسعار باهظة.

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المصدر: د ب أ
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