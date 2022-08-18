ارتفاع كبير لحصيلة قتلى انفجار مسجد في كابول

ارتفعت بشكل كبير، اليوم الخميس، حصيلة القتلى والجرحى جراء التفجير الذي استهدف مسجداً مساء أمس الأربعاء في العاصمة الأفغانية. وقالت شرطة العاصمة الأفغانية، اليوم، إن الحصيلة الجديدة بلغت 21 شخصاً قتلوا في انفجار دمر مسجداً في كابول خلال صلاة العشاء أمس الأربعاء.وذكر خالد زدران المتحدث باسم الشرطة أن 33 شخصاً آخرين أصيبوا في الانفجار، في حين قال شهود إن دوي انفجار قوي تردد في حي بشمال كابول وهشم نوافذ المباني المجاورة. كانت حصيلة سابقة أشارت، مساء أمس، إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 20 آخرين بجروح. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار بعد. وقعت عدة هجمات كبيرة في مراكز حضرية في الأشهر القليلة الماضية تبنى تنظيم داعش الإرهابي بعضها. ونددت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان، في سلسلة تغريدات على موقع تويتر، بالانفجار وعبرت عن قلقها إزاء سلسلة «مفزعة» من الانفجارات أسفرت عن سقوط أكثر من 250 شخصاً بين قتيل وجريح في الأسابيع الأخيرة، وهو أعلى عدد من الضحايا المدنيين في شهر واحد على مدى العام المنصرم. وقال مستشفى، تديره منظمة «الطوارئ» غير الحكومية الإيطالية المتخصصة في علاج ضحايا الحرب، في بيان، إنه استقبل 27 مصاباً بينهم خمسة أطفال، أصيبوا في انفجار المسجد. وقال ستيفانو سوزا، مدير مكتب المنظمة في أفغانستان: إن شخصين وصلا بعد أن لفظا أنفاسهما الأخيرة وتوفي مصاب في غرفة الطوارئ. وحتى هذه اللحظة من شهر أغسطس، عالج المستشفى 80 جريحاً تعرضوا لإصابات جراء ستة حوادث مختلفة، من بينها انفجارات وحوادث إطلاق نار عشوائي.