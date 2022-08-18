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ألمانيا تؤكد سريان التطعيم الإجباري ضد الحصبة

ألمانيا تؤكد سريان التطعيم الإجباري ضد الحصبة
18 أغسطس 2022 16:06

أكدت المحكمة الدستورية العليا بألمانيا اليوم الخميس سريان التطعيم الإجباري ضد الحصبة بألمانيا.
وأعلنت المحكمة الدستورية اليوم رفضها عدة شكاوى مقدمة من أسر ضد سريان التطعيم الإجباري ضد الحصبة برياض الأطفال.
وجاء في بيان المحكمة أن التعديات على الحقوق الأساسية ليست أمرا بسيطا، ولكنها تعد مقبولة حاليا من أجل الحماية من العدوى بالنسبة لأشخاص معرضين لخطر الإصابة.
ويفترض خبراء أن الفيروس شديد العدوى لن يكون قادرا على الانتقال لشخص آخر، إذا تم تطعيم 95% من المواطنين في جميع أنحاء البلاد، ولكن لم يتم الوصول لهذه النسبة حتى الآن.
يذكر أن أربع أسر لديها أطفال صغار لم يتلقوا التطعيم تقدموا بشكاوى؛ لأنهم يرون في هذا الإلزام تعديًا غير متناسب مع الحق الأساسي في السلامة الجسدية وعلى حقهم في تربية أطفالهم.

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المصدر: د ب أ
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