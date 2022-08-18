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اليونان تستعد لموجة شديدة الحرارة

اليونان تستعد لموجة شديدة الحرارة
18 أغسطس 2022 13:43

قالت هيئة الأرصاد اليونانية إنه على البلاد الاستعداد لموجة شديدة الحرارة ابتداء من اليوم الخميس، ومن المتوقع أن لا تنكسر قبل يوم الأحد، حيث سوف تكون المناطق بوسط البلاد الأكثر تضرراً.
وقالت الأرصاد إن درجات الحرارة ربما تصل إلى 42 درجة مئوية، في حين من المتوقع أن تصل درجة الحرارة إلى 40 درجة مئوية.
ويشار إلى أن البحر حاليا أكثر دفئا عن المعتاد، في حين من المتوقع أن تتراوح درجة الحرارة من 26 إلى 28 درجة مئوية في البحرين أيجة و الأيوني خلال الايام المقبلة.
ويجرى تكرار نصائح الأطباء بشأن التعامل مع الطقس الحار على شبكة الاذاعة، حيث يتم تحذير المواطنين من أن التعرض لدرجات الحرارة لفترة أطول يمكن أن يصعب من عملية التعافي في الليل، مما يؤدي لحدوث مشاكل في القلب والأوعية الدموية.
 وقامت السلطات في أثينا بفتح قاعات أمام الأشخاص الذين ليس لديهم أجهزة تكييف في المنزل.

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