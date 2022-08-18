بريطانيا: الدبابات الروسية تتعرض لاستنزاف شديد

ذكرت وزارة الدفاع البريطانية أن الدبابات الروسية الرئيسية في أوكرانيا تتعرض لاستنزاف شديد، وهو ما يعود إلى حد ما إلى إخفاق روسيا في الاستخدام والتوظيف الدقيق لـ"الدروع التفاعلية المتفجرة".

وعند استخدامها بالشكل الصحيح، تقلل الدروع التفاعلية المتفجرة من تأثير فعالية المقذوفات المطلقة قبل أن تصيب الدبابة.

وأشارت وزارة الدفاع البريطانية في تحليل إلى أنه "من المرجح جدا أن الكثير من أطقم الدبابات الروسية تفتقر إلى التدريب اللازم الخاص بالدروع التفاعلية المتفجرة، ما يؤدي إما لعدم ملاءمة العناصر المتفجرة، أو تعطيلها بشكل كامل".

وأشار التحديث البريطاني إلى أن الحرب شهدت العديد من إخفاقات القادة الروس. ومن المرجح أن يكون التأثير التراكمي لهذه الإخفاقات عاملا مهما وراء الأداء الضعيف للقوات الروسية.