تايوان تعرض مقاتلتها الأكثر تطوراً بعد المناورات الصينية
تايوان تعرض مقاتلتها الأكثر تطوراً بعد المناورات الصينية
18 أغسطس 2022 12:59
عرضت تايوان الأربعاء مقاتلتها الأكثر تطوّراً وهي طائرة حربية أميركية الصنع من طراز "إف16-في" مزودة بصواريخ، وذلك خلال طلعة ليلية نادرة أعقبت مناورات عسكرية غير مسبوقة أجرتها الصين قبالة سواحل الجزيرة. وفي أغسطس الجاري نفّذت بكين، على مدى أيام عدّة، مناورات جوية وبحرية في مضيق تايوان تزامناً مع زيارة قامت بها إلى الجزيرة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي وأعقبتها زيارة أخرى لوفد من الكونجرس الأميركي.
ومساء الأربعاء حمّل عناصر من سلاح الجو التايواني في قاعدة بمقاطعة هوالين (شرق) صواريخ أميركية الصنع مضادّة للسفن من طراز "هاربون إيه جي إم-84" تحت جناحي مقاتلة من طراز "إف16-في" وهي نسخة مطوّرة وأكثر تعقيداً من مقاتلات إف-16 التي يعود تاريخها إلى التسعينات. وفي إطار هذا التمرين على "الاستعداد القتالي" أقلعت من القاعدة الجوية ليلاً ستّ طائرات من طراز "إف16-في"، من بينها اثنتان مسلّحتان بصواريخ، وذلك في مهمة استطلاع ليلي، بحسب ما أعلن سلاح الجو التايواني.