بولتون: على وزارة العدل تبرير تفتيش منزل ترامب وكشف الأدلة
بولتون: على وزارة العدل تبرير تفتيش منزل ترامب وكشف الأدلة
18 أغسطس 2022 08:23
قال جون بولتون مستشار الأمن القومي السابق في عهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الأربعاء إن على وزارة العدل بحث الإفصاح على الأقل عن بعض الأدلة التي استخدمتها لتبرير تفتيش منزل الرئيس السابق في فلوريدا الأسبوع الماضي. وفي مقابلة مع وكالة رويترز، قال بولتون إنه يتفق مع مخاوف وزارة العدل بشأن الإفراج عن الشهادة الخطية التي استخدمتها لإقناع قاض بأن مكتب التحقيقات الاتحادي لديه سبب وجيه لتفتيش منزل ترامب في منتجع مارالاجو الخاص به بحثا عن وثائق سرية. ولكنه أضاف أن سياسة الوزارة المعتادة المتمثلة في التزام الصمت بشأن التحقيقات الجارية قد لا تكون مقبولة في مثل هذه الأجواء السياسية المشحونة. وقال إن الوزارة "مترددة جدا في فعل ذلك لأسباب وجيهة، لكنني أعتقد أنه يتعين عليهم أن يكونوا أكثر إبداعا هنا نظرا لعاصفة النار السياسية التي يواجهونها". واستعاد عملاء من مكتب التحقيقات الاتحادي في الثامن من أغسطس 11 مجموعة من الوثاق السرية من منزل ترامب بموجب أمر تفتيش طلب وزير العدل الأميركي ميريك جارلاند الأسبوع الماضي من المحكمة الكشف عنه، في خطوة غير معتادة. وتحدث بولتون قبل يوم واحد من سماع قاضي الصلح الأميركي بروس راينهارت دفوعا في محكمة اتحادية في وست بالم بيتش بولاية فلوريدا، من وسائل إعلام تريد من وزارة العدل الكشف عن سجلات سرية إضافية مرتبطة بأمر التفتيش، بما في ذلك تلك الشهادة الموثقة. ومن المتوقع أن ترفض وزارة العدل بشدة الكشف حتى عن نسخة منقحة، وأن تقول إنها تحتوي على أمور سرية للغاية يمكن أن تثني الشهود عن التعاون. وقال بولتون إن ترامب كانت لديه القدرة على تكديس كميات كبيرة من الأوراق، وإنه يتذكر رؤية "أكوام وأكوام" منها داخل غرفة الطعام بالبيت الأبيض. وشغل بولتون منصب مستشار الأمن القومي لترامب في عامي 2018 و2019.