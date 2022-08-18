زيلينسكي يدعو روسيا مجدداً للانسحاب من محطة زابوريجيا
زيلينسكي يدعو روسيا مجدداً للانسحاب من محطة زابوريجيا
18 أغسطس 2022 07:39
دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي موسكو مجدداً إلى إعادة محطة زابوريجيا للطاقة النووية المحاصرة فورا إلى السيطرة الأوكرانية الكاملة، وذلك قبل محادثات مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.
وقال زيلينسكي على تليجرام: "يجب على الجيش الروسي الانسحاب من أراضي محطة الطاقة النووية وجميع المناطق المجاورة، وسحب معداته العسكرية من المحطة". يجب أن يحدث هذا دون أي شروط وفي أقرب وقت ممكن". وأضاف زيلينسكي أن دبلوماسيين وعلماء أوكرانيين والوكالة الدولية للطاقة الذرية يعملون على إرسال بعثة من الوكالة إلى محطة الطاقة المحاصرة.