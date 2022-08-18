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قيس سعيد يصادق على دستور تونس الجديد

قيس سعيد
18 أغسطس 2022 07:34

صادق الرئيس التونسي قيس سعيّد على الدستور الجديد للبلاد، مساء الأربعاء، حسبما أعلنت وسائل إعلام رسمية.
 
وقال سعيّد خلال كلمة ألقاها بهذه المناسبة: "هذا دستور الشعب يتم ختمه اليوم وإصداره لينطلق به العمل حالا".

واعتبر الرئيس التونسي أن "هذا يوم من الأيام التاريخية الخالدة".

والثلاثاء أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس عن النتائج النهائية للاستفتاء على الدستور، الذي جرى قبل أسابيع.

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وأعلن رئيس الهيئة فاروق بوعسكر في مؤتمر صحفي عن قبول مجلس الهيئة لمشروع نص الدستور الجديد للجمهورية، الذي عُرض في الاستفتاء في تونس وخارجها يوم 25 يوليو الماضي.

وقال بوعسكر إن الدستور الجديد سيدخل حيز النفاذ من تاريخ الإعلان عن نتائجه النهائية، وبعد ختمه من قبل سعيّد والإذن بنشره في عدد خاص بالجريدة الرسمية.

وكشفت الهيئة أن 94.6 بالمئة صوتوا بنعم على الدستور الجديد، مقابل 5.4 بالمئة صوتوا ضده، وبلغ العدد الإجمالي للناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في الداخل والخارج مليونين و830 ألفا و94 ناخبا.

المصدر: وكالات
تونس
الرئيس التونسي
قيس سعيد
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