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السودان: الوضع في المناطق المتضررة من السيول كارثي

سيارات تسير في شارع غمرته المياه بعد هطول أمطار غزيرة في الخرطوم (أ ف ب)
18 أغسطس 2022 02:08

أسماء الحسيني (الخرطوم)

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ارتفاع ضحايا السيول في السودان لـ 75 قتيلاً

أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان الطاهر أبوبكر حجر أمس، أن الوضع في المدن والقرى المتضررة من السيول «كارثي».
وقال أبو بكر في ختام زيارته لولاية الجزيرة، والتي استمرت يومين، تفقد خلالها قرى ومدن وأحياء ولاية الجزيرة التي تأثرت بالأمطار والسيول التي شهدتها الولاية مؤخراً، إن الوضع بولاية الجزيرة يفوق إمكانيات الولاية وحجم الضرر الذي لحق بالمواطنين كبير ويفوق التوقعات. وأشار إلى أن المتضررين في حاجة لمساعدات عاجلة من مواد الإيواء والغذاء والصحة، مما يتطلب التدخل بصورة عاجلة لتقديم ما يمكن من حلول آنية وعاجلة مشدداً على ضرورة تضافر الجهود الشعبية والحكومية لتجاوز الوضع الراهن.
من جانبه، أعلن إسماعيل عوض الله العاقب والي ولاية الجزيرة المكلف، عن حصر كل المتضررين من السيول والبالغ عددهم 2000 أسرة، مؤكداً أن حكومة الولاية شرعت في تقديم بعض المساعدات الإنسانية العاجلة من خيم ومشمعات ومواد غذائية. وأشار إلى الالتزام بمواصلة الجهود لإيصال المساعدات الإنسانية والصحية، داعياً المنظمات الوطنية والأجنبية بالتدخل العاجل لتقديم المساعدات الإنسانية.
من جانبه، أوضح اللواء شرطة حقوقي عبدالله إسماعيل ممثل المجلس الأعلى للدفاع المدني، أن المجلس شكّل غرفاً للطوارئ في كل المدن المتضررة لحصر الأضرار، منوهاً إلى توفير الخيم والمواد العاجلة.
وكان والي الجزيرة أعلن أمس الأول، ارتفاع عدد ضحايا الأمطار والسيول إلى 77 قتيلاً، مشيراً إلى أن أكثر من 750 منزلاً انهارت كلياً بجانب تدمير 3 آلاف جزئياً، محذراً من كارثة بيئية.
وتتجمع آلاف الأسر التي غمرت السيول مساكنها في المؤسسات الحكومية وسط وضع مأساوي ينذر بكارثة إنسانية ويشكو الأهالي من بطء تعامل السلطات مع الأوضاع.

السودان
مجلس السيادة الانتقالي
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