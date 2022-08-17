«الرئاسي الليبي» يبحث سبل إنجاح مشروع المصالحة الوطنية

حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

بحث رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا محمد المنفي أمس، مع وفد من أعيان وحكماء مدينة «نالوت» وقياداتها العسكرية، إنجاح مشروع المصالحة الوطنية، للوصول بالبلاد إلى الاستقرار عبر انتخابات شاملة، حرة ونزيهة في أقرب الآجال.

وبحسب مكتب إعلام المجلس الرئاسي، أكد الوفد دعمه الكامل للمجلس الرئاسي وخطواته للخروج من حالة الانسداد السياسي التي تقوض عملية السلام، وتعرقل الاستحقاق الانتخابي الذي يتطلع إليه كل الليبيين.

وفي السياق، بحث المنفي، أوضاع مهجري «مرزق»، ومدى إمكانية عودتهم لمدينتهم، في إطار مشروع المصالحة الوطنية.

جاء ذلك خلال لقاء بديوان المجلس الرئاسي، مع ممثلين عن المجلس التسييري لبلدية مرزق، وعدد من أعيان وحكماء المدينة، وفق بيان للمجلس الرئاسي.

سياسياً، ناقش النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة ناجي مع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، مدى جاهزية المفوضية واستعدادها لإجراء العملية الانتخابية المتعثرة بالبلاد في ظل قوانين توافقية.