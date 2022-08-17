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الإمارات تهنئ كينيا بنجاح العملية الانتخابية

الرئيس الكيني المنتخب يصافح أحد مواطنيه عقب اجتماع مع المحافظين المنتخبين (أ ف ب)
18 أغسطس 2022 02:08

أبوظبي (وام) 

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هنأت دولة الإمارات جمهورية كينيا بنجاح العملية الانتخابية، وفوز فخامة وليام روتو بالانتخابات الرئاسية في البلاد، متمنية لفخامته التوفيق والنجاح، وتحقيق كل ما يتطلع إليه الشعب الكيني الصديق نحو التقدم والرخاء.
وأشارت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان، إلى أن دولة الإمارات تجمعها مع جمهورية كينيا علاقات وطيدة في المجالات كافة، مؤكدة حرصها على تعزيز أطر التعاون بين البلدين إلى آفاق أرحب، بما يحقق تطلعات البلدين والشعبين الصديقين.
وأعلن رئيس مفوضية الانتخابات الكينية، يوم الاثنين الماضي، أن وليام روتو، نائب رئيس البلاد، هو الفائز في الانتخابات الرئاسية التي شهدت منافسة شديدة.
وقال روتو، مشيداً بمفوضية الانتخابات: «أبطال... لا عودة للوراء، فنحن نتطلع إلى المستقبل، ونحن بحاجة لتكاتف جميع الأيدي للمضي قدماً». وجعل روتو، البالغ من العمر 55 عاماً، القضاء على الانقسامات الطبقية في كينيا محور حملته الانتخابية كي يصبح خامس رئيس لكينيا، إذ تعهد بمكافأة محدودي الدخل.
وحصل الرئيس الجديد على نسبة 50.49 في المئة من الأصوات، ليهزم بفارق ضئيل زعيم المعارضة لوقت طويل ورئيس الوزراء السابق رايلا أودينجا. وسيتولى روتو منصبه خلفاً للرئيس أوهورو كينياتا، الذي قاد البلاد منذ أكثر من 10 سنوات.
وقال رئيس اللجنة الانتخابية وافولا تشيبوكاتي، إن روتو فاز بنحو 7.18 مليون صوت في انتخابات التاسع من أغسطس مقابل 6.94 مليون صوت لمنافسه أودينجا، البالغ 77 عاماً.
وقبل انطلاق عملية الاقتراع، أعلن كل من روتو وأودينجا أنهما لن يعترضا إذا خسرا. وكان أودينجا سعى إلى مقعد الرئاسة للمرة الخامسة.
من جانبه، تعهد روتو بإجراء إصلاحات اقتصادية بعيدة المدى لتحسين أوضاع كثير من الشركات الصغيرة والمزارع.
ويعلق كثير من سكان كينيا، البالغ عددهم نحو 56 مليون نسمة ومن بينهم مجموعات كثيرة من الجماعات العرقية، آمالاً كبيرة على الرئيس الجديد بسبب ارتفاع الأسعار.

الإمارات
كينيا
الانتخابات الرئاسية
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