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ثلاثة قتلى بتفجير في العاصمة الأفغانية

دخان يتصاعد من العاصمة الأفغانية كابل
18 أغسطس 2022 01:18

قُتل ثلاثة أشخاص على الأقلّ وأصيب اكثر من 20 شخصاً آخرين بجروح، الأربعاء، في تفجير استهدف مسجدًا في العاصمة الأفغانية كابول، حسب ما أفادت مصادر طبية وأمنية.
وقال خالد زدران المتحدث باسم شرطة كابول إنّ انفجاراً وقع "في مسجد (...) خلال صلاة" في شمال غرب المدينة وأسفر عن سقوط "جرحى" لم يحدّد عددهم.
من جانبها، أكدت منظمة "إيميرجنسي" الإيطالية، التي تدير مستشفى في العاصمة الأفغانية، أنّها تلقّت 27 ضحية للانفجار بينهم ثلاثة قتلى.
وقالت المنظمة، في رسالة بالبريد الإلكتروني، إنّ "معظم الجرحى الذين استقبلناهم بعد الانفجار الذي وقع في مسجد يعانون من جروح ناجمة عن شظايا قنبلة أو حروق".
يأتي هذا الهجوم بعد أسبوع من مقتل رجل دين ينتمي إلى طالبان وشقيقه، بهجوم انتحاري في كابول تبنّاه تنظيم داعش الإرهابي.
ووقعت اعتداءات عديدة في الشهر الحالي وشهدت البلاد سلسلة هجمات بعبوات مفخخة أواخر أبريل، خلال شهر رمضان، وكذلك أواخر مايو، ما أسفر عن مقتل عشرات الأشخاص.
وتبنّى تنظيم داعش المتطرف أغلب تلك التفجيرات.

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