«تريندز»: أوروبا تعيد تقييم التهديدات بفعل أزمة أوكرانيا

أبوظبي (الاتحاد)

أصدر «مركز تريندز للبحوث والاستشارات» دراسة جديدة بعنوان: «ترتيبات الأمن الأوروبي على ضوء الحرب الروسية-الأوكرانية... أبعاد التأثير ومسارات المستقبل»، تتناول بالعرض والتحليل الترتيبات الأمنية التابعة للاتحاد الأوروبي، التي هي مختلفة عن تلك الخاصة بمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي، وعن تلك المتعلقة بحلف «الناتو». وتأثير الأزمة الأوكرانية في ترتيبات الأمن الأوروبي من خلال ثلاثة أجزاء رئيسة.

وبينت الدراسة التي أعدتها الدكتورة إيمان رجب، رئيس وحدة الدراسات الأمنية والعسكرية في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن الأزمة الأوكرانية دفعت الاتحاد الأوروبي إلى إعادة النظر في التهديدات والمخاطر ذات الأولوية وطبيعة السياسات التي يتعين تبنّيها على مستوى الاتحاد، وفي العلاقة مع دول الجوار، وهو ما يمهد لنقلة نوعية في ترتيبات الأمن الأوروبي، قد نراها خلال السنوات المقبلة.

وأشارت إلى أنه رغم صعوبة تحديد أبعاد هذه النقلة النوعية التي ستظل قيد التشكل في ظل تطورات الأزمة الأوكرانية، فإنها من المتوقع أن تقدم إجابات محددة عن طبيعة دور روسيا في ترتيبات الأمن الأوروبي، وعلاقة تلك الترتيبات بحلف «الناتو»، فضلاً عن وضع إطار براغماتي للعلاقات الأمنية بين دول الاتحاد ودول الجوار.

وأوضحت الدراسة أن تقديرات المتابعين والمهتمين بالسياسات الأمنية والدفاعية للاتحاد الأوروبي تختلف حول كيفية تأثير الأزمة على ترتيبات الأمن الأوروبي، فهناك من يشير إلى أن الأزمة دمرت الأمن الأوروبي، ومن ثم ليس أمام الأوروبيين خيار سوى تعزيز دورهم في إطار حلف «الناتو»، بينما يرى آخرون أن الأزمة ستدفع الأوروبيين إلى تطوير نظام أمني أوروبي خالص مستقل عن حلف «الناتو» ولا يتأثر بالسياسات الأميركية.

وذكرت أن التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا قد يكون متغيراً مهماً قد يدفع الأوروبيين لإحداث نقلة نوعية في ترتيبات الأمن الأوروبي، سواء فيما يتعلق بالتهديدات والمخاطر أو بالمصالح الأمنية المشتركة التي يسعى الاتحاد لتحقيقها على مستوى الأمن الداخلي؛ أي ما يخص أمن المواطن الأوروبي، أو على مستوى الأمن الخارجي للاتحاد من خلال الشراكة مع دول الجوار.