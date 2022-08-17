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موسكو: تفكيك خلية إرهابية في القرم

موسكو: تفكيك خلية إرهابية في القرم
18 أغسطس 2022 02:08

لندن (رويترز) 

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كشف مسؤول كبير في شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا، أن جهاز الأمن الاتحادي فكك ما وصفه بخلية إرهابية مؤلفة من 6 أشخاص تابعة لجماعة متطرفة محظورة، وذلك بعد يوم من تفجيرات استهدفت إحدى القواعد العسكرية الروسية هناك.
وقال المسؤول سيرجي أكسيونوف على تطبيق «تيليجرام»: «جرى اعتقالهم جميعاً، وجرى تنسيق أنشطة الإرهابيين، كما هو متوقع، من أراضي دولة أوكرانيا الإرهابية». ولم يصدر تعليق فوري من أوكرانيا، التي تريد استعادة سيطرتها على شبه الجزيرة المطلة على البحر الأسود، والتي ضمتها روسيا عام 2014.  وقال أكسيونوف: إن المشتبه بهم أعضاء في جماعة «حزب التحرير» المحظورة في روسيا. ولم يذكر بيان جهاز الأمن الاتحادي الروسي ما إذا كان المحتجزون على صلة بالتفجيرات، التي وقعت أمس الأول في قاعدة بشمال شبه جزيرة القرم، وبتفجيرات الأسبوع الماضي في قاعدة عسكرية روسية في غرب القرم، حيث أظهرت صور الأقمار الصناعية تدمير ثماني طائرات حربية روسية.

موسكو
روسيا
جزيرة القرم
الإرهاب
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