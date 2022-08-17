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أوكرانيا تتوقع هجمات على كييف في يوم الاستقلال

آثار قصف على كييف
18 أغسطس 2022 01:02

قال أوليكسي أريستوفيتش المستشار الرئاسي الأوكراني، الأربعاء، إن أوكرانيا تستعد لهجمات صاروخية روسية على العاصمة كييف في يوم الاستقلال الذي يصادف 24 أغسطس الجاري.
ولكنه قال إن هذا لن يغير من الوضع العسكري، وفقا لتقارير صادرة في كييف.
وأضاف أن الأمر سيكون "بادرة انفعالية محضة وإفساد عطلتنا".
وأكد، مع ذلك، أن أوكرانيا يمكن أيضا أن تفسد اليوم على الروس، مستذكرا سلسلة الانفجارات الأخيرة في شبه جزيرة القرم. وقال "في حالة وقوع هجوم، سيكون الوضع أسوأ بكثير بالنسبة لهم هناك".
في غضون ذلك، حققت القوات الروسية مكاسب في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا، حسبما ذكرت هيئة الأركان العامة الأوكرانية اليوم الأربعاء.

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المصدر: د ب أ
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