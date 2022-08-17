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إسبانيا تأمل في هطول أمطار تطفئ حرائق الغابات

طائرة تحلق فوق حرائق غابات في إسبانيا
18 أغسطس 2022 00:53

يترقب رجال الإطفاء الإسبان هطولا محتملا للأمطار في وقت متأخر من الخميس بينما تستمر حرائق الغابات في التسبب في الدمار.
وأجلي 2000 شخص إلى أماكن آمنة.
ودمر حريقان كبيران في منطقة فالنسيا بالفعل ما يربو على 20 ألف هكتار من الغابات والأدغال.
ونقلت قناة "آر.تي.في.إي"، الأربعاء، عن مسؤول في دائرة الإطفاء قوله إن النيران أحرقت 11500 هكتار من الغابات في منطقة "لا فال ديبو"، ضمن إحدى الحرائق الأشد تدميرا في المنطقة على مدار العقد الماضي.
ودمرت النيران في منطقة "بيخيس"، حتى الآن، حوالي 4000 هكتار من الغابات.
وذكرت صحيفة "لا فانجوارديا" أن اثنين من رجال الإطفاء أصيبا في المنطقة.
ذكرت وسائل إعلام أسبانية أن 11 راكبا أصيبوا على متن قطار في منطقة فالنسيا، والذي اضطر للتوقف، بسبب الدخان الكثيف المنبعث من حريق إحدى الغابات.
وذكرت وكالة "يوروبا برس" للأنباء وقناة "آر.تي.في.إي" الإسبانيتان أن الحادث وقع على بعد حوالي 60 كيلومترا، شمال غرب مدينة فالنسيا، عندما اضطر القطار للعودة إلى المحطة، التي غادر منها.

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