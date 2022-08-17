سفن تغادر موانئ أوكرانيا محملة بالحبوب

قال مركز التنسيق المشترك إن ثلاث سفن محملة بالحبوب غادرت أوكرانيا، الأربعاء، ليصل إجمالي السفن إلى 24. يراقب المركز، ومقره في إسطنبول، حركة السفن بموجب اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا لاستئناف صادرات الحبوب الأوكرانية. وأضاف المركز أن السفينة "سارا" خرجت محملة بثمانية آلاف طن من الذرة، والسفينة "إيفي" 7250 طنا من زيت دوار الشمس والذرة، وأن السفينتين غادرتا ميناء أوديسا في طريقهما إلى تركيا. وقال المركز إن السفينة "بيتريل إس" غادرت ميناء تشورنومورسك على البحر الأسود وعلى متنها 18500 طن من مسحوق دوار الشمس في طريقها إلى أمستردام في هولندا، مضيفا أنه فتش أربع سفن اليوم. وتتوقع أوكرانيا وصول خمس سفن إلى ميناء تشورنومورسك في أكبر قافلة سفن تصل منذ استئناف الصادرات في الأول من أغسطس الجاري. وبفضل الاتفاق، الذي وقع في 22 يوليو الماضي، استؤنف تصدير الحبوب والمواد الغذائية والأسمدة، والتي كانت متوقفة منذ خمسة أشهر. وقالت هيئة الموانئ البحرية إن 24 سفينة تحمل مواد غذائية غادرت الموانئ الأوكرانية حتى الآن خلال 17 يوما بعد تشغيل ممر الحبوب في إطار مبادرة النقل الآمن للحبوب والمواد الغذائية.