الخميس 18 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

رئيس كينيا المنتخب يتعهد بتلبية توقعات شعبه

الرئيس الكيني المنتخب وليام روتو
18 أغسطس 2022 00:27

تعهد الرئيس الكيني المنتخب وليام روتو، الأربعاء، بأن تسارع حكومته المستقبلية إلى تلبية "التوقعات الكبرى" للشعب الكيني وبأن تتمتع بالشفافية.
بعد يومين من إعلان فوزه في انتخابات التاسع من أغسطس الجاري، أعلن روتو "سنتخذ قريباً خطوات لرئاسة حكومة شفافة وديموقراطية تخضع للمساءلة".
كان يتحدث في العاصمة نيروبي بعد اجتماع مع أعضاء تحالفه "كينيا كوانزا".
وتابع روتو "توقعات الشعب الكيني كبيرة. وبالتالي، ليس لدينا ترف إهدار الوقت"، وذلك بعد يومين من إعلان فوزه بنسبة 50,49% من الأصوات مقابل 48,85% للمعارض رايلا أودينغا  الذي رفض هذه النتائج الثلاثاء.
وذكر روتو أن الكينيين بعثوا "برسالة واضحة جدًا إلى القادة أنهم يريدون منا دفع البلاد قدما" بعدما تأثرت بارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات جراء الجائحة وتفاقم ذلك بسبب الأزمة في أوكرانيا.
كما وعد روتو بالحرص على أن يخدم جميع الموظفين في القطاع العام "الشعب الكيني بالتساوي" بعيدا عن أي اعتبارات أخرى.
وأضاف "سنتحقق من أننا سنهتم بجميع المناطق على الأراضي الكينية (...) ولن نترك أي مجموعة في كينيا جانبا. سوف نمضي قدمًا معًا كأمة لأن الشعب الكيني أكد لنا أننا بحاجة إلى التغيير".

أخبار ذات صلة
الإمارات تهنئ كينيا بنجاح العملية الانتخابية
الإمارات تهنئ كينيا بنجاح العملية الانتخابية
المصدر: آ ف ب
كينيا
وليام روتو
انتخابات رئاسية
آخر الأخبار
عمار النعيمي يرحب بسفير إسبانيا (وام)
الإمارات
ولي عهد عجمان يستقبل  سفير إسبانيا
اليوم 02:09
عمار النعيمي خلال تقديمه واجب العزاء (وام)
الإمارات
ولي عهد عجمان يعزي في وفاة عبدالكريم عزمي
اليوم 02:09
«علاقات الشارقة» تطلع على تجارب مدن كوريا الجنوبية
الإمارات
«علاقات الشارقة» تطلع على تجارب مدن كوريا الجنوبية
اليوم 02:09
البرنامج يعزز مهارات المشاركين ومعارفهم في مجال الذكاء الاصطناعي ( أرشيفية)
الإمارات
«محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي» تختتم النسخة الثانية من برنامجها التنفيذي
اليوم 02:09
الحافلات المدرسية مزودة بمنظومة متكاملة من أحدث التقنيات (من المصدر)
الإمارات
تاكسي دبي تعزز خدمات النقل المدرسي
اليوم 02:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©