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قتلى وجرحى في قصف على مدينة أوكرانية

آثار قصف على خاركيف
18 أغسطس 2022 00:08

قُتل ستة أشخاص على الأقل وأصيب 16 آخرون، الأربعاء، في قصف على مدينة خاركيف، ثاني مدن أوكرانيا، بحسب ما أعلن حاكم المنطقة.
وأضاف سينيهوبوف، في تدوينة على موقع تلغرام "للأسف، ارتفع عدد القتلى والجرحى في قصف منطقة سالتيفكا إلى ستة قتلى و 16 جريحا".
كان إيغور تيريخوف عمدة المدينة أعلن، في وقت سابق عبر موقع تلغرام، أن "المعلومات الراهنة تتحدث عن ثلاثة قتلى وعشرة جرحى. هناك حريق ضخم في المكان الذي تعرض للقصف في مبنى سكني".
تقع خاركيف على بعد أربعين كلم من الحدود الروسية في شمال شرق أوكرانيا، وتتعرض لقصف منتظم منذ الأزمة الأوكرانية الحالية.
وقتل مئات المدنيين في منطقة خاركيف، وفق تعداد السلطات.

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المصدر: وكالات
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