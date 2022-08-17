26 قتيلاً بحرائق الغابات في الجزائر

أعلن وزير الداخلية الجزائري كمال بلجود، اليوم الأربعاء، وفاة 26 شخصا بسبب الحرائق التي اندلعت في عدد من ولايات شرق الجزائر.

كانت حصيلة أعلنتها الإذاعة الرسمية، في وقت سابق اليوم الأربعاء، أشارت إلى مقتل ثمانية أشخاص على الأقل.

كما أصيب العشرات جراء الحرائق.

وقال بلجود، في تصريح للتلفزيون الحكومي الجزائري، إن السلطات المعنية سجلت 106 حرائق على مستوى عدة ولايات في الشرق الجزائري، أدت إلى فقدان حوالي 800 هكتار من الغابات و1300 هكتار من الأحراش.

واتهم وزير الداخلية الجزائري أطرافا لم يحددها، بافتعال بعض الحرائق.

وتابع "تم تجنيد آلاف عناصر من الحماية الوطنية والجيش واستخدام الإمكانيات التابعة للجيش والحماية المدنية".

ومن جهته، عزى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، عائلات ضحايا الحرائق، مؤكدا الوقوف إلى جانبهم وتسخير كافة الإمكانيات البشرية والوسائل المادية بشكل تام لإخماد الحرائق والتكفل بالمتضررين.

ويخشى الجزائريون من تكرار سيناريو الحرائق الذي شهدته البلاد السنة الماضية.

ولا يزال رجال الإطفاء يحاولون، بمساعدة طائرات الهليكوبتر، احتواء عدد من الحرائق في ولايات بشرق البلاد.

وأشار الإعلام إلى قطع طرق واقتراب النيران من بعض المدن.

وأظهرت صور، التقطت في منطقة "سوق هراس" الحدودية مع تونس، بعض السكان وهم يفرون من منازلهم وسط النيران. وذكرت وسائل إعلام محلية أنه تم إجلاء 350 من السكان.

وتدخلت مروحيات في ثلاث ولايات بينها "سوق هراس".

ومنذ بداية الصيف، اندلعت العديد من الحرائق في الجزائر. أخبار ذات صلة إسبانيا تأمل في هطول أمطار تطفئ حرائق الغابات قتيلان وجرحى بحرائق غابات في الجزائر

المصدر: آ ف ب