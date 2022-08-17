«الصحة العالمية» تصدر تحذيراً بشأن لقاح جدري القردة
ممرض يحضر جرعة من لقاح جدري القردة
17 أغسطس 2022 23:24
حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، من أن لقاح جدري القردة ليس دواء حاسماً لأغراض الصحة العامة. يأتي هذا التحذير بعد ورود تقارير عن حالات إصابة بالمرض بعد تلقي اللقاح. وقالت روزاموند لويس، خبيرة جدري القردة لدى المنظمة «نعلم، من البداية، أن هذا اللقاح لن يكون رصاصة فضية (علاجاً ناجعاً)، وأنه لن يفي بكل التوقعات المأمولة منه». وشددت لويس، خلال مؤتمر صحفي في جنيف، على أنه لم يتم إجراء تجارب عشوائية خاضعة للمراقبة، لكنها أوضحت أن تقارير أشارت إلى أن اللقاح ليس فعالا بنسبة 100 %، سواء بعد التعرض للفيروس أو كإجراء احترازي. وفي التجارب العشوائية الخاضعة للمراقبة، يقسم المشاركون إلى مجموعتين تعالجان بطريقتين مختلفتين، على سبيل المثال، إحداهما باللقاح والثانية بدواء وهمي لا يحتوي على مادة فعالة. وأضافت لويس أن الأشخاص الملقحين لا بد أن ينتظروا أسبوعين على الأقل بعد تلقي الجرعة الثانية من اللقاح ليصبح تأثيره سارياً.