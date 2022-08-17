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قتيلان وجرحى بحرائق غابات في الجزائر

حرائق غابات في الجزائر (أرشيفية)
17 أغسطس 2022 23:12

أفادت الحماية المدنية ووسائل إعلام، اليوم الأربعاء، بمقتل شخصين وإصابة آخرين في حرائق الغابات التي تضرب 14 منطقة في شمال الجزائر. 
وأشار الإعلام إلى قطع طرق واقتراب النيران من بعض المدن.
وأعلنت الحماية المدنية مقتل امرأة تبلغ 31 عاما ووالدتها (58 عاما) في سطيف (شرق).
وأظهرت صور، التقطت في منطقة "سوق هراس" الحدودية مع تونس، بعض السكان وهم يفرون من منازلهم وسط النيران.
وأصيب أربعة أشخاص في هذه المنطقة بحروق بدرجات متفاوتة فيما واجه 41 آخرون صعوبات في التنفس. وذكرت وسائل إعلام محلية أنه تم إجلاء 350 من السكان.
وأوضحت الحماية المدنية أن 39 حريقا في 14 ولاية لا يزال متواصلا وأن ولاية الطارف الحدودية مع تونس أيضا سجلت 16 حريقا.
وتدخلت مروحيات في ثلاث ولايات بينها "سوق هراس".
ومنذ بداية الصيف، اندلعت العديد من الحرائق في الجزائر وقتل حتى اليوم ستة أشخاص.
تمتد الغابات في الجزائر على مساحة 4,1 مليون هكتار.
ويشهد شمال البلاد كل عام حرائق غابات وتتزايد هذه الظاهرة بشدة  بسبب التغيرات المناخية.

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المصدر: آ ف ب
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