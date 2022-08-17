بعد الحر والحرائق... فرنسا تستعد لعواصف شديدة

تستعد فرنسا، اليوم الأربعاء لهبوب عواصف رعدية شديدة إثر أشهر من الجفاف والحر الشديد وحرائق الغابات.

من شأن هذه العواصف أن تسبب فيضانات في مناطق عديدة.

وأعلنت هيئة الأرصاد عن حال التأهب في 13 منطقة، يقع العديد منها على سواحل المتوسط وفي منطقة ليون (وسط شرق) والنورماندي ( شمال غرب) وعلى السواحل الشمالية بالقرب من بلجيكا.

وحذرت هيئة الأرصاد الوطنية من "أمطار رعدية يصل منسوبها إلى ما بين أربعين وستين ملليمتراً في وقت وجيز" على سواحل النورماندي ومقاطعة "با دو كاليه".

وقالت طواقم الإغاثة إن عاصفة رعدية ضربت، ليل الثلاثاء الأربعاء، منطقة الجنوب الشرقي بدون تسجيل أضرار.

ولن تتمكن التربة، التي تصلبت بفعل الجفاف الذي يضرب فرنسا هذا الصيف، من امتصاص كل كميات الأمطار ما يسهل حدوث فيضانات مفاجئة.

ولم تتسبب الأمطار في الوقت الراهن في سقوط ضحايا، ولكنها أحدثت اضطرابات في حركة التنقل وخصوصا في العاصمة باريس حيث غمرت المياه العديد من محطات المترو التي أغلقت. أخبار ذات صلة مونفيس يغيب عن «فلاشينج ميدوز» فرنسا تعتقل 26 متهماً بإضرامهم حرائق عمداً

المصدر: آ ف ب