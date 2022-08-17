الخميس 18 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

بعد الحر والحرائق... فرنسا تستعد لعواصف شديدة

عواصف رعدية تضرب فرنسا
17 أغسطس 2022 22:46

تستعد فرنسا، اليوم الأربعاء لهبوب عواصف رعدية شديدة إثر أشهر من الجفاف والحر الشديد وحرائق الغابات.
من شأن هذه العواصف أن تسبب فيضانات في مناطق عديدة.
وأعلنت هيئة الأرصاد عن حال التأهب في 13 منطقة، يقع العديد منها على سواحل المتوسط وفي منطقة ليون (وسط شرق) والنورماندي ( شمال غرب) وعلى السواحل الشمالية بالقرب من بلجيكا.
وحذرت هيئة الأرصاد الوطنية من "أمطار رعدية يصل منسوبها إلى ما بين أربعين وستين ملليمتراً في وقت وجيز" على سواحل النورماندي ومقاطعة "با دو كاليه".
وقالت طواقم الإغاثة إن عاصفة رعدية ضربت، ليل الثلاثاء الأربعاء، منطقة الجنوب الشرقي بدون تسجيل أضرار.
ولن تتمكن التربة، التي تصلبت بفعل الجفاف الذي يضرب فرنسا هذا الصيف، من امتصاص كل كميات الأمطار ما يسهل حدوث فيضانات مفاجئة.
ولم تتسبب الأمطار في الوقت الراهن في سقوط ضحايا، ولكنها أحدثت اضطرابات في حركة التنقل وخصوصا في العاصمة باريس حيث غمرت المياه العديد من محطات المترو التي أغلقت.

أخبار ذات صلة
مونفيس يغيب عن «فلاشينج ميدوز»
فرنسا تعتقل 26 متهماً بإضرامهم حرائق عمداً
المصدر: آ ف ب
فرنسا
حرائق الغابات
عواصف
آخر الأخبار
عمار النعيمي يرحب بسفير إسبانيا (وام)
الإمارات
ولي عهد عجمان يستقبل  سفير إسبانيا
اليوم 02:09
عمار النعيمي خلال تقديمه واجب العزاء (وام)
الإمارات
ولي عهد عجمان يعزي في وفاة عبدالكريم عزمي
اليوم 02:09
«علاقات الشارقة» تطلع على تجارب مدن كوريا الجنوبية
الإمارات
«علاقات الشارقة» تطلع على تجارب مدن كوريا الجنوبية
اليوم 02:09
البرنامج يعزز مهارات المشاركين ومعارفهم في مجال الذكاء الاصطناعي ( أرشيفية)
الإمارات
«محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي» تختتم النسخة الثانية من برنامجها التنفيذي
اليوم 02:09
الحافلات المدرسية مزودة بمنظومة متكاملة من أحدث التقنيات (من المصدر)
الإمارات
تاكسي دبي تعزز خدمات النقل المدرسي
اليوم 02:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©