مدير منظمة الصحة العالمية يدلي بتصريحات حول كورونا
مدير منظمة الصحة العالمية (الثاني من اليمين) خلال المؤتمر الصحفي
17 أغسطس 2022 22:16
أدلى الدكتور تيدروس أدهانوم غبريسيوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، مساء اليوم الأربعاء، بتصريحات بشأن فيروس كورونا المستجد. وقال غبريسيوس، في مؤتمر صحفي، إن عدد وفيات كورونا زاد خلال الأسابيع الأربعة الماضية بنسبة 34 %، معتبرا أنه "من غير المقبول أن يسجل العالم نحو 15 ألف حالة وفاة بسبب الفيروس في الأسبوع الماضي فقط برغم الإجراءات الاحترازية" لوقف تفشي المرض. وقال غبريسيوس "العالم تعب من كورونا ولكن كورونا لم يتعب بعد ومستمر" . وعزا المدير العام للمنظمة، التابعة للأمم المتحدة، السبب الرئيسي في زيادة الوفيات واستمرار المرض، خلال الشهر الماضي، عالميا إلى متحورات سلالة أوميكرون من فيروس كورونا. وقال "مازال من الصعب حتى الآن فهم كيف يتغير الفيروس". وحذر غبريسيوس من أنه مع اقتراب دخول الشتاء فى نصف الكرة الشمالي، هناك مخاطر من تفش كثيف للفيروس.