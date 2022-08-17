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من هي السعودية رجوة خطيبة ولي عهد الأردن؟

من مراسم الخطوبة
17 أغسطس 2022 22:16

أعلن الديوان الملكي الأردني خطوبة ولي العهد الأردني الحسين بن عبدالله الثاني على رجوة خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف، مساء اليوم الأربعاء، في العاصمة السعودية الرياض.

ورجوة بنت خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف في الرياض ولدت في 28 ابريل 1994، لخالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف ولعزة بنت نايف عبدالعزيز أحمد السديري، وهي الشقيقة الصغرى لفيصل ونايف ودانا، وفق ما نقله موقع «العربية.نت».

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وتلقت رجوة دراستها الثانوية في المملكة العربية السعودية، وتعليمها العالي في كلية الهندسة المعمارية في جامعة "سيراكيوز" في نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
العاهل الأردني
المملكة الأردنية الهاشمية
الأردن
السعودية
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