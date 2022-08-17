جرحى على متن قطار حاصرته حرائق غابات في إسبانيا

ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن 11 راكباً أصيبوا على متن قطار في مدينة "فالنسيا"، بعد اضطر إلى التوقف، بسبب الدخان الكثيف المنبعث من حريق إحدى الغابات. وذكرت وكالة "يوروبا برس" للأنباء وقناة "آر.تي.في.إي" الإسبانيتان أن الحادث وقع على بعد نحو 60 كيلومتراً، شمال غرب المدينة، عندما اضطر القطار للعودة إلى المحطة، التي غادر منها. وذكرت تقارير أن بعض الركاب قفزوا من العربات، وهم في حالة من الذعر، خلال التوقف الذي استمر فترة قصيرة، والذي ركض خلاله السائق على متن القطار من أقصاه إلى أقصاه. وذكرت وكالة الأنباء والقناة التلفزيونية أن ثلاثة ركاب تعرضوا لحروق خطيرة وثمانية آخرين لإصابات طفيفة. ودمرت النيران في منطقة "بيخيس" حتى الآن نحو 4000 هكتار من الغابات. وذكرت صحيفة "لا فانجوارديا" أن اثنين من رجال الإطفاء أصيبا في المنطقة. ودمر حريق اندلع يوم السبت الماضي بالفعل 11 ألف هكتار من الغابات، طبقا لما ذكرته قناة "آر.تي.في.إي"، اليوم الأربعاء، نقلا عن متحدثين باسم فرق إطفاء الحرائق.