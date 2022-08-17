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قتلى وجرحى في انفجار ضخم بمسجد في كابول

أرشيفية
17 أغسطس 2022 21:58

قال شهود والشرطة إن انفجاراً ضخماً وقع في مسجد في كابول خلال صلاة العشاء اليوم الأربعاء، وإن هناك مخاوف من سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى.

وقالت الشرطة إن هناك عدة إصابات لكنها لم تحدد عدد الضحايا.

وقال مسؤول في مخابرات حركة طالبان: إن ما يصل إلى 35 شخصا ربما أصيبوا أو قتلوا، وإن العدد قد يرتفع أكثر.

وقال شهود لـ«رويترز»: إن الانفجار القوي سُمع في حي بشمال كابول، ودمر نوافذ مبان مجاورة.

وهرعت سيارات الإسعاف الى المكان.

وقال خالد زدران المتحدث باسم شرطة كابول "وقع انفجار داخل مسجد.. أدى الانفجار إلى سقوط ضحايا لكن الأرقام لم تتضح بعد".

وقال المسؤول في مخابرات طالبان، والذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن الانفجار وقع في مسجد في منطقة خير خانه في كابول.

وأضاف المصدر أن إمام المسجد من بين القتلى وأن الحصيلة قد ترتفع.

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المصدر: وكالات
كابول
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مسجد
انفجار
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