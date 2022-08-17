صور.. الديوان الملكي الأردني يهنئ بمناسبة خطوبة ولي العهد
صور.. الديوان الملكي الأردني يهنئ بمناسبة خطوبة ولي العهد
17 أغسطس 2022 21:50
بحضور صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، وصاحبة الجلالة الملكة رانيا العبد الله، تمت اليوم الأربعا، خطوبة الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، على الآنسة رجوة خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف.
وقال بيان نشرته وكالة الأنباء الأردنية (بترا): «جرت قراءة الفاتحة في منزل والد الآنسة رجوة، بالعاصمة السعودية الرياض، بحضور أصحاب السمو الملكي الأمير الحسن بن طلال، والأمير هاشم بن عبد الله الثاني، والأمير علي بن الحسين، والأمير هاشم بن الحسين، والأمير غازي بن محمد، والأمير راشد بن الحسن، وعدد من أفراد أسرة آل سيف».
وأضاف البيان: «الديوان الملكي الهاشمي، إذ يهنئ صاحبي الجلالة بهذه المناسبة السعيدة، ليتمنى لصاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، وللآنسة رجوة خالد بن مساعد بن سيف بن عبد العزيز آل سيف حياة مليئة بالسعادة والتوفيق والهناء».