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السعودية تلغي شرطاً للمسافرين إلى الخارج بشأن «كورونا»

السعودية تلغي شرطاً للمسافرين إلى الخارج بشأن «كورونا»
17 أغسطس 2022 21:21

أعلن مجلس الضمان الصحي في السعودية، مساء اليوم الأربعاء، إلغاء اشتراط حصول المواطنين المسافرين إلى خارج المملكة على تأمين السفر لتغطية مخاطر كورونا لمن هم دون 12 سنة على تأمين السفر لتغطية مخاطر فيروس (كوفيد- 19).

وقال المجلس في رده على سؤال متابع على حسابه بتويتر: "تم إلغاء اشتراط حصول المواطنين السعوديين المسافرين خارج المملكة على تأمين السفر لتغطية مخاطر فيروس (كوفيد- 19)".

وكانت المديرية العامة للجوازات السعودية أعلنت شروطا حول سفر المواطنين إلى خارج المملكة، والتي توضح صلاحية الجواز، ومدة الإقامة الوطنية.

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المصدر: وكالات
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فيروس كورونا
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