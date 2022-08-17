الخميس 18 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

حرائق غابات تضرب شمال الجزائر

حرائق غابات في الجزائر (أرشيفية)
17 أغسطس 2022 21:16

أفادت الحماية المدنية، اليوم الأربعاء، أن حرائق الغابات ضربت العديد من المدن في شمال الجزائر وأوقعت جرحى في مدينة "سوق هراس" الحدودية مع تونس.
وأكدت الحماية المدنية تواصل اندلاع 26 حريقاً في ثماني ولايات، موضحة أن أربعة منها في "سوق هراس" حيث أصيب أربعة أشخاص بحروق بدرجات متفاوتة كما أن 38 آخرين يواجهون صعوبات في التنفس.
تدخلت مروحيات في ثلاث ولايات بينها سوق هراس.
وبث تلفزيون محلي صورا للحرائق.
ومنذ بداية الصيف، اندلعت العديد من الحرائق في الجزائر وقتل حتى اليوم أربعة أشخاص جراءها.
تمتد الغابات في الجزائر على مساحة 4,1 مليون هكتار.
ويشهد شمال البلاد، كل سنة، حرائق غابات وتتزايد بشدة هذه الظاهرة بسبب التغيرات المناخية.
وكان صيف العام 2021 الأكثر تسجيلا لعدد القتلى. وقد لقي تسعون شخصا على الأقل حتفهم إثر حرائق غابات ضربت شمال البلاد وأتت على أكثر من 100 ألف هكتار من الغابات.

أخبار ذات صلة
إسبانيا تأمل في هطول أمطار تطفئ حرائق الغابات
26 قتيلاً بحرائق الغابات في الجزائر
المصدر: د ب أ
الجزائر
حرائق غابات
آخر الأخبار
عمار النعيمي يرحب بسفير إسبانيا (وام)
الإمارات
ولي عهد عجمان يستقبل  سفير إسبانيا
اليوم 02:09
عمار النعيمي خلال تقديمه واجب العزاء (وام)
الإمارات
ولي عهد عجمان يعزي في وفاة عبدالكريم عزمي
اليوم 02:09
«علاقات الشارقة» تطلع على تجارب مدن كوريا الجنوبية
الإمارات
«علاقات الشارقة» تطلع على تجارب مدن كوريا الجنوبية
اليوم 02:09
البرنامج يعزز مهارات المشاركين ومعارفهم في مجال الذكاء الاصطناعي ( أرشيفية)
الإمارات
«محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي» تختتم النسخة الثانية من برنامجها التنفيذي
اليوم 02:09
الحافلات المدرسية مزودة بمنظومة متكاملة من أحدث التقنيات (من المصدر)
الإمارات
تاكسي دبي تعزز خدمات النقل المدرسي
اليوم 02:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©