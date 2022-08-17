حرائق غابات تضرب شمال الجزائر

أفادت الحماية المدنية، اليوم الأربعاء، أن حرائق الغابات ضربت العديد من المدن في شمال الجزائر وأوقعت جرحى في مدينة "سوق هراس" الحدودية مع تونس. وأكدت الحماية المدنية تواصل اندلاع 26 حريقاً في ثماني ولايات، موضحة أن أربعة منها في "سوق هراس" حيث أصيب أربعة أشخاص بحروق بدرجات متفاوتة كما أن 38 آخرين يواجهون صعوبات في التنفس. تدخلت مروحيات في ثلاث ولايات بينها سوق هراس. وبث تلفزيون محلي صورا للحرائق. ومنذ بداية الصيف، اندلعت العديد من الحرائق في الجزائر وقتل حتى اليوم أربعة أشخاص جراءها. تمتد الغابات في الجزائر على مساحة 4,1 مليون هكتار. ويشهد شمال البلاد، كل سنة، حرائق غابات وتتزايد بشدة هذه الظاهرة بسبب التغيرات المناخية. وكان صيف العام 2021 الأكثر تسجيلا لعدد القتلى. وقد لقي تسعون شخصا على الأقل حتفهم إثر حرائق غابات ضربت شمال البلاد وأتت على أكثر من 100 ألف هكتار من الغابات.