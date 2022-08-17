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عبدالله بن زايد: علاقات تاريخية عميقة بين الإمارات وباكستان

عبدالله بن زايد: علاقات تاريخية عميقة بين الإمارات وباكستان
17 أغسطس 2022 21:05

عبدالله توجه سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بالتهنئة إلى جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة بمناسبة ذكرى استقلال البلاد. وأكد سموه بهذه المناسبة على عمق العلاقات التاريخية التي تجمع دولة الإمارات وباكستان وحرص البلدين الصديقين وقيادتهما على توسيع آفاق التعاون المشترك بما يحقق مصالحهما المشتركة ويعود بالخير على شعبيهما. 

وأشار سموه إلى أن العلاقات الإماراتية الباكستانية التاريخية تعد نموذجا متميزة للعلاقات الدولية القائمة على التعاون البناء والاحترام المتبادل، معربا عن تمنياته لجمهورية باكستان الصديقة وشعبها دوام التقدم والازدهار والرخاء.

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