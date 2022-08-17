واشنطن تعلن مقتل 13 عنصراً من الشباب الإرهابية في الصومال
أرشيفية
17 أغسطس 2022 20:32
أعلن الجيش الأميركي، اليوم الأربعاء، مقتل 13 عنصراً من حركة الشباب الإرهابية كانوا يهاجمون جنوداً من الجيش الصومالي، في غارة جوية شنتها على منطقة نائية في هذا البلد الواقع في القرن الأفريقي.
وقالت القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) في بيان إن الضربة نفذت الأحد بالقرب من تيدان، على مسافة 300 كيلومتر شمال العاصمة مقديشو، فيما كانت حركة الشباب الموالية لتنظيم القاعدة تشن هجوماً على جنود صوماليين.
وأفاد البيان أنه "وفق حصيلة أولية، قتلت الغارة 13 إرهابياً من حركة الشباب فيما لم يقتل أو يصب فيها مدنيون".
وهذه الضربة هي الثانية خلال أسبوع في هذه المنطقة القريبة من الحدود الإثيوبية.
وكان الجيش الأميركي أعلن الأسبوع الماضي أنه قتل أربعة عناصر من الحركة في المنطقة نفسها قرب بلدوين. وأشار أيضا إلى أنه تدخل لدعم الجيش الصومالي الذي تعرض لتوه لهجوم من قبل الحركة.