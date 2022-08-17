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اندلاع حرائق بتونس في ظل ارتفاع كبير لدرجات الحرارة

اندلاع حرائق بتونس في ظل ارتفاع كبير لدرجات الحرارة
17 أغسطس 2022 20:24

اندلعت حرائق في مناطق غابات غرب تونس اليوم الأربعاء في ظل ارتفاع كبير لدرجات الحرارة.

واجتاحت الحرائق غابات في ولايتي باجة وجندوبة المتجاورتين في مناطق طبرقة وعين دراهم وفرنانة وفي غابات على الحدود مع الجزائر.

وتسببت موجات من الرياح الساخنة في توسع النيران.

وتكافح فرق الإطفاء للسيطرة على الحرائق بمساعدة طائرة عسكرية لمنع تمددها إلى المناطق السكنية.

كما اندلع حريق آخر صباح اليوم في جبل السرج بولاية القيروان وسط تونس.

وتشهد تونس ارتفاعاً كبيراً في درجات الحرارة منذ أمس الثلاثاء وصلت أقصاها إلى 47 درجة ما أدى إلى انقطاعات متكررة للكهرباء بسبب تضاعف الطلب على الطاقة.

ويتوقع استمرار موجة الحر حتى يوم الجمعة.

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المصدر: وكالات
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