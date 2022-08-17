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ظروف الطقس المتطرف تثير قلق إيطاليا

أرشيفية
17 أغسطس 2022 20:13

أعرب رئيس الدفاع المدني الإيطالي، فابريتسيو كورتشو، عن قلقه بشأن أحوال الطقس المتطرفة المتكررة بشكل متنام.

وقال كورتشو "سوف نشهد المزيد من العواصف الخطر ويجب أن نكون أكثر يقظة"، بحسب صحيفة لاريبوبليكا.

ومضى قائلا إن اختيار النهج الصحيح يمكن أن يشكل فارقا بين الحياة والموت. شهدت إيطاليا مؤخرا فيضانات عارمة في جزيرة سترومبولي بجنوب البلاد وكذلك ثوران بركان بنفس الاسم في شمال البلاد.

وضربت العواصف العاتية مدينتي فلورنس ولاتينا مؤخرا أيضا.

وقال كورتشو إن إيطاليا تشهد فيضانات في أغسطس وفي أوائل الخريف، ولكن ليس بهذه القوة.

وأصدرت السلطات في المناطق الواقعة بشمال إيطاليا: ترينتينو وفريولي- فينيتسيا جوليا تحذيرات بخصوص الطقس القاسي اليوم الأربعاء.

وتكافح إيطاليا أيضا المئات من حرائق الغابات الصيف الجاري بسبب استمرار الجفاف.

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المصدر: وكالات
الغابات
حريق
إيطاليا
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