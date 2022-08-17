رصد «قوات روسية» في مالي بعد انسحاب فرنسا

أفادت الحكومة الألمانية، اليوم الأربعاء، عن "وجود مفترض لقوات روسية بالزي العسكري" في مدينة غاو المالية بعد مغادرة آخر جندي فرنسي من عملية برخان لمحاربة الإرهابيين الاثنين. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية خلال مؤتمر صحفي دوري إنه منذ ذلك الحين، تم رصد مثل هذا الوجود الروسي في هذه المدينة الواقعة شمال مالي. وتتخذ وحدة من الجنود الألمان من غاو مقراً لها، وهي ليست بعيدة عن القاعدة السابقة التي كان يشغلها الفرنسيون. وحذر المتحدث من أن الوجود الروسي في هذه المنطقة "سيغير بيئة عمل البعثة"، من دون الكشف عن مزيد من التفاصيل. وأوضح المتحدث أن السفير الألماني لدى مالي اتصل مباشرة بوزير خارجية مالي بهذا الصدد. وأضاف أن الحكومة الألمانية على اتصال أيضا بالأمم المتحدة.وأخذت برلين بشكل خاص "علماً" بوجود طائرة من المرجح أن مالي تسلمتها من روسيا، ودخلت الخدمة الاثنين في مطار غاو.