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روسيا ومصر تبحثان قضايا الأمن الإقليمي

ألكسندر فومين، نائب وزير الدفاع الروسي
17 أغسطس 2022 19:58

بحث مسؤولان عسكريان من روسيا ومصر، اليوم الأربعاء، العديد من القضايا بينها الأمن الإقليمي.
والتقى ألكسندر فومين، نائب وزير الدفاع الروسي مع اللواء خالد مجاور مساعد وزير الدفاع المصري للشؤون الخارجية حيث المسؤولان قضايا الأمن الإقليمي.
 ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء، عن بيان نشرته وزارة الدفاع الروسية، أن فومين شدد على أن روسيا عازمة على مواصلة التعاون النشط في مسائل الأمن الإقليمي والعالمي والاستقرار في أفريقيا والشرق الأوسط، مشيرا إلى تقارب نهج البلدين من القضايا العالمية والإقليمية الرئيسية.وحدد الطرفان، خلال الاجتماع، المجالات الواعدة للتعاون الروسي- المصري، بما في ذلك إقامة دورات تدريبية قتالية مشتركة.

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