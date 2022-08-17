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روسيا تعين قائداً جديداً لأسطول البحر الأسود

روسيا تعين قائداً جديداً لأسطول البحر الأسود
17 أغسطس 2022 19:52

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن مصادر قولها اليوم الأربعاء إن روسيا عينت قائدا جديدا لأسطول البحر الأسود المتمركز في شبه جزيرة القرم، وذلك في أعقاب تفجيرات استهدفت قواعد عسكرية روسية في المنطقة خلال الأيام التسعة الماضية.

وإذا تأكد ذلك، فإن عزل القائد السابق إيجور أوسيبوف سيكون أبرز إقالة لمسؤول عسكري خلال قرابة ستة أشهر منذ الهجوم الروسي على أوكرانيا.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية المملوكة للدولة عن المصادر قولها إنه جرى تقديم القائد الجديد فيكتور سوكولوف لأعضاء المجلس العسكري للأسطول في ميناء سيفاستوبول.

وقال مصدر إن من "الطبيعي" عدم الإعلان عن التعيين ​​في وقت تجري فيه روسيا ما تسميه عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.

وواجه أسطول البحر الأسود، صاحب التاريخ المرموق في روسيا، إخفاقات كبرى خلال الحرب التي شنها الرئيس فلاديمير بوتين في 24 فبراير.

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المصدر: وكالات
روسيا
شبه جزيرة القرم
البحر الأسود
القرم
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