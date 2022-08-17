إسبانيا تحيي ذكرى الاعتداءات الإرهابية في برشلونة

شارك مئات من الأشخاص، اليوم الأربعاء، في وسط مدينة برشلونة الإسبانية في إحياء الذكرى الخامسة لاعتداءين نفذتهما مجموعة إرهابية أسفرا عن 16 قتيلا و140 جريحا.

تبنى تنظيم داعش الإرهابي الهجومين اللذين نفذهما عشرة شبان.

التزم المشاركون دقيقة صمت تخللتها بعض الاحتجاجات في "رمبلاس" أكبر شوارع كاتالونيا الذي شهد الاعتداء الأكثر دموية وقتل خلاله 14 شخصا.

ووضع أفراد من عائلات الضحايا وشخصيات رسمية، ورودا بيضاء أمام اللوحة التذكارية التي أقيمت على الرصيف.

مثل الحكومة المركزية كل من وزيرة النقل راكيل سانشيز ووزير الثقافة والرياضة ميكال إيسيتا إلى جانب رئيس الحكومة الإقليمية لكاتالونيا بيري أراغونيس ورئيسة بلدية برشلونة أدا كولو.

شارك رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز عن بعد عبر تغريدة دعا فيها السكانإالى البقاء "موحدين من أجل الحرية والعيش معا".

وقال "عانت برشلونة وكامبريلز (منتجع سياحي على بعد مئة كلم جنوبا) في أغسطس 2017 من الكراهية والإرهاب".

وأضاف "بعد خمس سنوات، نستذكر ضحايا الهجمات ونواصل النضال من أجل مستقبل سلمي".

وقالت رئيسة البلدية، في مقابلة مع التلفزيون الحكومي، إن يوم 17 أغسطس لم يكن كسواه في برشلونة.

نفذ الاعتداء الأول في "رمبلاس" بواسطة شاحنة صدمت المارة وأوقعت 14 قتيلا معظمهم من السياح الأجانب وكان أصغر الضحايا طفلا في الثالثة من عمره.

وقتل سائق الشاحنة بعد ثلاثة أيام من فراره، على يد الشرطة في منطقة تبعد ثلاثين كلم شمال كاتالونيا.

بعد ساعات من الاعتداء الأول، نفذ خمسة آخرون في الخلية الإرهابية هجوما ثانيا على شاطئ "كامبريلز" ودهسوا العديد من الأشخاص بسيارة وطعنوا امرأة.

وحكم الناجون الثلاثة من الخلية الإرهابية على التوالي بالسجن ثمانية و46 و53 عاما. أخبار ذات صلة ولي عهد عجمان يستقبل سفير إسبانيا إسبانيا تأمل في هطول أمطار تطفئ حرائق الغابات

المصدر: آ ف ب