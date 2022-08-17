الخميس 18 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

إسبانيا تحيي ذكرى الاعتداءات الإرهابية في برشلونة

أقارب ضحايا اعتداءات برشلونة يحضرون إحياء الذكرى
17 أغسطس 2022 19:19

شارك مئات من الأشخاص، اليوم الأربعاء، في وسط مدينة برشلونة الإسبانية في إحياء الذكرى الخامسة لاعتداءين نفذتهما مجموعة إرهابية أسفرا عن 16 قتيلا و140 جريحا.
تبنى تنظيم داعش الإرهابي الهجومين اللذين نفذهما عشرة شبان.
التزم المشاركون دقيقة صمت تخللتها بعض الاحتجاجات في "رمبلاس" أكبر شوارع كاتالونيا الذي شهد الاعتداء الأكثر دموية وقتل خلاله 14 شخصا.
ووضع أفراد من عائلات الضحايا وشخصيات رسمية، ورودا بيضاء أمام اللوحة التذكارية التي أقيمت على الرصيف.
مثل الحكومة المركزية كل من وزيرة النقل راكيل سانشيز ووزير الثقافة والرياضة ميكال إيسيتا إلى جانب رئيس الحكومة الإقليمية لكاتالونيا بيري أراغونيس ورئيسة بلدية برشلونة أدا كولو.
شارك رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز عن بعد عبر تغريدة دعا فيها السكانإالى البقاء "موحدين من أجل الحرية والعيش معا".
وقال "عانت برشلونة وكامبريلز (منتجع سياحي على بعد مئة كلم جنوبا) في أغسطس 2017 من الكراهية والإرهاب".
وأضاف "بعد خمس سنوات، نستذكر ضحايا الهجمات ونواصل النضال من أجل مستقبل سلمي".
وقالت رئيسة البلدية، في مقابلة مع التلفزيون الحكومي، إن يوم 17 أغسطس لم يكن كسواه في برشلونة.
نفذ الاعتداء الأول في "رمبلاس" بواسطة شاحنة صدمت المارة وأوقعت 14 قتيلا معظمهم من السياح الأجانب وكان أصغر الضحايا طفلا في الثالثة من عمره.
وقتل سائق الشاحنة بعد ثلاثة أيام من فراره، على يد الشرطة في منطقة تبعد ثلاثين كلم شمال كاتالونيا.
بعد ساعات من الاعتداء الأول، نفذ خمسة آخرون في الخلية الإرهابية هجوما ثانيا على شاطئ "كامبريلز" ودهسوا العديد من الأشخاص بسيارة وطعنوا امرأة.
وحكم الناجون الثلاثة من الخلية الإرهابية على التوالي بالسجن ثمانية و46 و53 عاما.

أخبار ذات صلة
ولي عهد عجمان يستقبل  سفير إسبانيا
إسبانيا تأمل في هطول أمطار تطفئ حرائق الغابات
المصدر: آ ف ب
إسبانيا
اعتداءات إرهابية
برشلونة
ذكرى
آخر الأخبار
عمار النعيمي يرحب بسفير إسبانيا (وام)
الإمارات
ولي عهد عجمان يستقبل  سفير إسبانيا
اليوم 02:09
عمار النعيمي خلال تقديمه واجب العزاء (وام)
الإمارات
ولي عهد عجمان يعزي في وفاة عبدالكريم عزمي
اليوم 02:09
«علاقات الشارقة» تطلع على تجارب مدن كوريا الجنوبية
الإمارات
«علاقات الشارقة» تطلع على تجارب مدن كوريا الجنوبية
اليوم 02:09
البرنامج يعزز مهارات المشاركين ومعارفهم في مجال الذكاء الاصطناعي ( أرشيفية)
الإمارات
«محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي» تختتم النسخة الثانية من برنامجها التنفيذي
اليوم 02:09
الحافلات المدرسية مزودة بمنظومة متكاملة من أحدث التقنيات (من المصدر)
الإمارات
تاكسي دبي تعزز خدمات النقل المدرسي
اليوم 02:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©