الناتو يوجه نداء بشأن محطة زابوريجيا النووية

دعا ينس ستولتنبرغ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، اليوم الأربعاء، الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى "تفتيش" محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا على نحو عاجل. واعتبر ستولتنبرغ أن من "الملح" أن تجري الوكالة "تفتيشاً" في المحطة التي تسيطر عليها روسيا، بينما تتكثف الضربات والاشتباكات في محيطها. سيطرت القوات الروسية على المحطة النووية الأكبر في أوروبا في مطلع مارس. لكن فنيين أوكرانيين يقومون بتشغيلها. وقال ستولتنبرغ خلال مؤتمر صحفي "هذا يشكل تهديدًا خطيرًا للأمن ويزيد من خطر وقوع حادث نووي (...) مِن الملح السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بإجراء تفتيش، وضمان انسحاب جميع القوات الروسية" من الموقع. تعرضت المحطة للقصف مرات عدة خلال الأسابيع الماضية. وتبادلت روسيا وأوكرانيا الاتهامات بالمسؤولية عن استهدافها.