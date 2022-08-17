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مزيد من السفن تواصل نقل الحبوب من أوكرانيا

سفينة تغادر أوكرانيا محملة بالحبوب
17 أغسطس 2022 18:12

قالت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأربعاء، إن أربع سفن أخرى غادرت أوكرانيا محملة بزيت دوار الشمس والذرة، فيما قالت كييف إنها تتوقع وصول خمس سفن أخرى في أكبر قافلة تصل منذ اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا.
وأضافت أن السفن غادرت من ميناءي تشورنومورسك وأوديسا في إطار اتفاق إسطنبول لتصدير الحبوب.
وتتوقع أوكرانيا وصول السفن الخمس إلى ميناء تشورنومورسك على البحر الأسود لتحميل أكثر من 70 ألف طن من المنتجات الزراعية.
وقالت هيئة الموانئ البحرية الأوكرانية، في بيان، إن الشحنات الجديدة ستشمل القمح والذرة وزيت دوار الشمس.
وبفضل الاتفاق الإطاري الذي توسطت فيه تركيا والأمم المتحدة، تمكنت أوكرانيا في أوائل أغسطس من استئناف الصادرات من موانئها على البحر الأسود، والتي كانت متوقفة منذ الأزمة الأوكرانية الحالية.
وقالت هيئة الموانئ البحرية إن 24 سفينة تحمل مواد غذائية غادرت الموانئ الأوكرانية حتى الآن خلال 17 يوماً بعد تشغيل ممر الحبوب، في إطار مبادرة النقل الآمن للحبوب والمواد الغذائية.
وأضافت: «نتوقع اليوم دخول خمس سفن في ميناء تشورنومورسك- وهذا أكبر رقم خلال تشغيل ممر الحبوب».
وقالت كييف إنها تأمل في زيادة الحجم الشهري للصادرات البحرية إلى ثلاثة ملايين طن في المستقبل القريب؛ من أجل التخلص من 18 مليون طن من الحبوب المتبقية من حصاد العام الماضي والبدء في بيع المحاصيل الجديدة.

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المصدر: رويترز
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