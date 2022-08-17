روسيا والصين والهند تنظم مناورات عسكرية مشتركة

قالت وزارة الدفاع الصينية، اليوم الأربعاء، إن قوات صينية ستتوجه إلى روسيا للمشاركة في تدريبات مشتركة مع روسيا ودول أخرى بينها الهند وبيلاروسيا وطاجيكستان. وأضافت الوزارة، في بيان، أن مشاركة الصين في التدريبات المشتركة «لا علاقة لها بالوضع الدولي والإقليمي الراهن». وأوضحت أن التدريبات تأتي في إطار اتفاق سنوي مستمر بشأن التعاون الثنائي. وشاركت الصين في تدريبات مشتركة مماثلة تحت قيادة روسيا في السنوات الأخيرة. وأكد البيان: «الهدف هو تعميق التعاون العملي والودي مع جيوش الدول المشاركة ودعم مستوى التعاون الاستراتيجي بين الأطراف المشاركة وتعزيز القدرة على التعامل مع التهديدات الأمنية المختلفة».