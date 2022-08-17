تباطؤ تفشي فيروس «جدري القردة» في بريطانيا

قالت مسؤولة في قطاع الصحة البريطاني إن هناك دلالات على تباطؤ تفشي فيروس جدري القردة، ولكنها حذرت من احتمالية نقص اللقاحات في بعض المناطق.
ونقلت وكالة " بي ايه ميديا" البريطانية عن جيني هاريس المديرة التنفيذية لوكالة الأمن الصحي بالمملكة المتحدة إن الحالات تراجعت خلال البضعة أسابيع الماضية.
ولكنها أشارت إلى أن اللقاحات ربما" تنفد في بعض المناطق" قبل وصول شحنات جديدة.
وقد طلبت بريطانيا الحصول على 150 ألف جرعة من لقاح الجدري، الذي تم السماح باستخدامه ضد جدري القردة.
وأضافت جيني لبرنامج توداي" براديو 4 التابع لهيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي" " لدينا بعض الدلالات المبكرة، نأمل في أن نواصل الالتزام بالحذر والحرص، على أن تفشي الفيروس بدأ يتباطأ، وعلى مدار أربعة أسابيع بدأ في التراجع بصورة ثابتة".
وأوضحت" منذ أسبوعين كنا نسجل 35 حالة يوميا، الآن نحو 20 حالة يوميا".