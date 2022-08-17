الخميس 18 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

تباطؤ تفشي فيروس «جدري القردة» في بريطانيا

تباطؤ تفشي فيروس «جدري القردة» في بريطانيا
17 أغسطس 2022 17:38

قالت مسؤولة في قطاع الصحة البريطاني إن هناك دلالات على تباطؤ تفشي فيروس جدري القردة، ولكنها حذرت من احتمالية نقص اللقاحات في بعض المناطق.

ونقلت وكالة " بي ايه ميديا" البريطانية عن جيني هاريس المديرة التنفيذية لوكالة الأمن الصحي بالمملكة المتحدة إن الحالات تراجعت خلال البضعة أسابيع الماضية.

ولكنها أشارت إلى أن اللقاحات ربما" تنفد في بعض المناطق" قبل وصول شحنات جديدة.

وقد طلبت بريطانيا الحصول على 150 ألف جرعة من لقاح الجدري، الذي تم السماح باستخدامه ضد جدري القردة.

وأضافت جيني لبرنامج توداي" براديو 4 التابع لهيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي" " لدينا بعض الدلالات المبكرة، نأمل في أن نواصل الالتزام بالحذر والحرص، على أن تفشي الفيروس بدأ يتباطأ، وعلى مدار أربعة أسابيع بدأ في التراجع بصورة ثابتة".

وأوضحت" منذ أسبوعين كنا نسجل 35 حالة يوميا، الآن نحو 20 حالة يوميا".

أخبار ذات صلة
«استفتاء إسكتلندا» التحدي الأبرز أمام خليفة جونسون
الجفاف يضرب مصدر نهر «التيمز» رمز بريطانيا
المصدر: وكالات
جدري القرود
بريطانيا
آخر الأخبار
عمار النعيمي يرحب بسفير إسبانيا (وام)
الإمارات
ولي عهد عجمان يستقبل  سفير إسبانيا
اليوم 02:09
عمار النعيمي خلال تقديمه واجب العزاء (وام)
الإمارات
ولي عهد عجمان يعزي في وفاة عبدالكريم عزمي
اليوم 02:09
«علاقات الشارقة» تطلع على تجارب مدن كوريا الجنوبية
الإمارات
«علاقات الشارقة» تطلع على تجارب مدن كوريا الجنوبية
اليوم 02:09
البرنامج يعزز مهارات المشاركين ومعارفهم في مجال الذكاء الاصطناعي ( أرشيفية)
الإمارات
«محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي» تختتم النسخة الثانية من برنامجها التنفيذي
اليوم 02:09
الحافلات المدرسية مزودة بمنظومة متكاملة من أحدث التقنيات (من المصدر)
الإمارات
تاكسي دبي تعزز خدمات النقل المدرسي
اليوم 02:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©