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الجفاف يضرب مصدر نهر «التيمز» رمز بريطانيا

أرشيفية
17 أغسطس 2022 17:23

في نهاية مسار ترابي في جنوب غرب إنجلترا حيث كان ينبع نهر التيمز من الأرض، لا توجد حالياً أي علامات على الرطوبة... فقد أدت انطلاقة العام الأكثر جفافاً منذ عقود إلى تغيير منبع هذا النهر ذي الرمزية الكبيرة لبريطانيا، على بعد كيلومترات عدة من مجرى النهر.

يقول عالم الكمبيوتر البالغ 62 عاماً مايكل ساندرز الذي جاء مع زوجته للسير في «طريق التيمز»، وهو مسار محدد يتبع مجرى النهر المتعرج، «لم نعثر على نهر التيمز بعد».

ويوضح لـ«رانس برس» خلال لقاء معه في قرية أشتون كيز على بعد بضعة كيلومترات من المصدر: «إنه جاف تماماً. هناك برك وطين، لكن لا توجد مياه تتدفق حتى الآن، ونأمل أن نجد نهر التيمز في اتجاه مجرى النهر، لكننا لم نجد شيئاً حتى الآن».

في هذه المنطقة الخلابة عند سفح تلال كوتسوولد، على مقربة من ويلز، ينشأ النهر من نتوء في منسوب المياه الجوفية، قبل أن يتعرج لحوالي 350 كيلومتراً باتجاه بحر الشمال، ليمرّ في طريقه في العاصمة البريطانية.

لكن لأولئك الذين كانوا يشبّهون عادة الريف الإنجليزي بملعب غولف شاسع، فإن صدمتهم شديدة هذا الصيف، بعد جفاف غير مسبوق تقريباً خلال الشتاء والربيع الماضيين منذ بدء السجلات.

ويقول المتقاعد الستيني ديفيد غيبونز خلال المشي مع زوجته واثنين من أصدقائه في الطريق المعاكس لمايكل، من مصب النهر باتجاه المصدر: «الأمر أشبه بالمشي عبر السافانا الإفريقية، الموقع جاف للغاية».

على بعد بضع مئات الأمتار من الهدف، يبدي دهشته بالكائنات البرية التي واجهها وهو في طريقه فوق الممر المائي الذي يتحول، من شريان استراتيجي وصناعي صالح للملاحة في منطقة لندن، إلى منطقة جذب سياحي للراغبين في الاستمتاع بمنظر النهر ومراقبة الطيور عند المصب.

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نهر التايمز
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