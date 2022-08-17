الخميس 18 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

تركيا وإسرائيل تعلنان رسمياً إعادة تبادل السفراء

إسحاق هيرتسوغ ورجب طيب أردوغان (أرشيفية)
17 أغسطس 2022 17:12

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد اليوم الأربعاء أن إسرائيل وتركيا قررتا استعادة التمثيل الدبلوماسي الكامل بينهما.
ونقل بيان، نشرته صفحة رئيس الوزراء الإسرائيلي على موقع فيسبوك، عنه القول:"يشكل استعادة مستوى العلاقات الدبلوماسية استمرارا للاتجاه الإيجابي الذي شهدته العلاقات بين البلدين على مدار العام المنصرم، منذ زيارة رئيس الدولة إسحاق هرتسوج إلى أنقرة، والزيارتين المتبادلتين اللتين قام بهما وزيرا الخارجية إلى القدس وأنقرة".
وأوضح أن مدير عام وزارة الخارجية ألون أوشبيز تحدث أمس مع نائب وزير الخارجية التركي سادات أونال واتفق معه على القيام بذلك.
وأضاف أن "استئناف العلاقات مع تركيا يشكل ذخرا مهما للاستقرار الإقليمي، وبشرى اقتصادية شديدة الأهمية بالنسبة لمواطني إسرائيل".
وتشمل الاستعادة الكاملة للعلاقات عودة السفيرين والقنصلين العامين في البلدين.
وعلى الجانب الآخر، أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أن بلاده وإسرائيل قررتا تبادل تعيين السفراء.
وكان الجانبان قد تبادلا سحب السفراء عام 2018.

أخبار ذات صلة
الكاراتيه يبحث عن منصات التتويج في «ألعاب التضامن»
إسرائيل تعلن استئناف العلاقات الدبلوماسية الكاملة مع تركيا
المصدر: وكالات
تركيا
إسرائيل
تركيا وإسرائيل
آخر الأخبار
عمار النعيمي يرحب بسفير إسبانيا (وام)
الإمارات
ولي عهد عجمان يستقبل  سفير إسبانيا
اليوم 02:09
عمار النعيمي خلال تقديمه واجب العزاء (وام)
الإمارات
ولي عهد عجمان يعزي في وفاة عبدالكريم عزمي
اليوم 02:09
«علاقات الشارقة» تطلع على تجارب مدن كوريا الجنوبية
الإمارات
«علاقات الشارقة» تطلع على تجارب مدن كوريا الجنوبية
اليوم 02:09
البرنامج يعزز مهارات المشاركين ومعارفهم في مجال الذكاء الاصطناعي ( أرشيفية)
الإمارات
«محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي» تختتم النسخة الثانية من برنامجها التنفيذي
اليوم 02:09
الحافلات المدرسية مزودة بمنظومة متكاملة من أحدث التقنيات (من المصدر)
الإمارات
تاكسي دبي تعزز خدمات النقل المدرسي
اليوم 02:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©