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قرار حكومي عاجل بشأن صوامع «مرفأ بيروت»

قرار حكومي عاجل بشأن صوامع «مرفأ بيروت»
17 أغسطس 2022 16:45

أعلن وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، ناصر ياسين، اليوم الأربعاء، أن الحكومة قررت هدم ما تبقى من الصوامع الشمالية في مرفأ بيروت.

وجاء ذلك خلال اجتماع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، اليوم الأربعاء، مع وزير البيئة ناصر ياسين والنائبين نجاة عون صليبا وملحم خلف في السرايا الحكومية.

وناقش الاجتماع الحلول التي يمكن أن توقف إحتراق الحبوب والتعامل مع الصوامع الشمالية.

وقال ياسين: "تم التوافق على النظر فنيا وبشكل سريع في هدم صوامع القمح الشمالية في مرفأ بيروت وحماية الصوامع الجنوبية وتدعيمها".

وأضاف: "لدى هدم الصوامع الشمالية بطريقة فنية يمكن أن ننظف كل الردم والحبوب، وأن نمنع مصدر الحرق الذي تصدر عنه ملوثات ويؤثر على صحة الناس، ولو أن هذا الاحتراق يتم بشكل تلقائي. وبعد تنظيف هذه الردميات يمكن التركيز على الصوامع الجنوبية والعمل على تدعيمها".

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
مرفأ بيروت
لبنان
بيروت
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