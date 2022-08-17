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ضابط: الرجل المعتقل بقلعة وندسور أراد قتل الملكة إليزابيث

ضابط: الرجل المعتقل بقلعة وندسور أراد قتل الملكة إليزابيث
17 أغسطس 2022 16:35

جرى إبلاغ محكمة بريطانية اليوم الأربعاء بأن رجلا اعتُقل بقوس ونشاب في منزل الملكة إليزابيث بقلعة وندسور يوم عيد الميلاد العام الماضي قال "أنا هنا لقتل الملكة".
وأُبلغت المحكمة أن جاسوانت سينغ تشايل (20 عاما)، المتهم بموجب قانون الخيانة البريطاني، ظهر في قلعة وندسور معتمرا غطاء للرأس وقناعا.
وقال ضابط شرطة إنه بدا وكأنه حارس في فيلم سينمائي.
كانت الملكة في القلعة وقت وقوع الحادث يوم 25 ديسمبر مع ابنها وولي عهدها الأمير تشارلز وزوجته كاميلا وآخرين من العائلة.
وبعد تحقيق أجرته شرطة مكافحة الإرهاب، اتُهم تشايل بالتهديد بالقتل وحيازة سلاح هجومي بموجب المادة 2 من قانون الخيانة لعام 1842.
وتوضح هذه المادة تفاصيل العقوبة على "إلقاء أسلحة نارية أو تصويبها، أو إلقاء أو استخدام أي مادة أو سلاح عدواني، بقصد إيذاء جلالة الملكة أو ترويعها".
وقال تشايل وهو من ساوثهامبتون في جنوب إنجلترا خلال جلسة استماع في محكمة وستمنستر الابتدائية بلندن، إنه يريد الانتقام من المؤسسة الحاكمة".

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