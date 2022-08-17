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طفل يقفز على منصة البابا خلال كلمته

طفل يقفز على منصة البابا خلال كلمته
17 أغسطس 2022 15:46

شعر بابا الفاتيكان فرنسيس الأول بالسرور عندما اقتحم صبي صغير المنصة خلال المقابلة العامة اليوم الأربعاء، والتي تناول فيها البابا قضية الحوار بين الشباب وكبار السن.

وسأل البابا الطفل الذي تقدم ليقف بجانبه: «ما اسمك؟ هل تحب الوقوف هنا؟». ولم يجب الصبي ولكنه بقي بجانب البابا.

وقال البابا فرنسيس: «أبدى الصغير شجاعة»، مبتسما لأنه كان يتحدث لتوه عن التفاعلات بين صغار وكبار السن.

وأصيب الحضور بحالة تشتت أيضا بسبب سقوط أحد أفراد الحرس الشخصي للبابا «الحرس السويسري» على المنصة.

وساعده مسؤولو الفاتيكان للنهوض، حسبما ظهر في بث على إذاعة الفاتيكان.

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المصدر: وكالات
البابا فرنسيس
إيطاليا
الكنيسة الكاثوليكية
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