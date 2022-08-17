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إصابات «كورونا» اليومية في روسيا عند أعلى مستوى

أرشيفية
17 أغسطس 2022 15:38

أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الأربعاء، تسجيل 63 حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا، فيما ارتفعت الإصابات اليومية إلى 33106 إصابات جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ووفقا لوكالة "تاس" الروسية فإن عدد الإصابات الجديدة هو الأعلى منذ العشرين من مارس الماضي.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار الفيروس أن إجمالي الإصابات المؤكدة بكورونا في البلاد قد ارتفع إلى 18 مليونا و 964246 إصابة.

وارتفع إجمالي الوفيات إلى 383300 حالة.

وتماثل 22680 للشفاء خلال اليوم الأخير، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين في البلاد إلى 18 مليونا و 194750.

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المصدر: وكالات
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