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حريق ضخم بوسط لندن يعطل القطارات

حريق في لندن (أرشيفية)
17 أغسطس 2022 15:36

قالت فرقة الإطفاء في لندن إن نحو 70 من رجالها يكافحون حريقا في أحد جسور السكك الحديدية في ساوثوارك بوسط العاصمة البريطانية اليوم الأربعاء. تسبب الحريق في توقف القطارات بالمنطقة وإخلاء العديد من المباني.
وأظهرت صور نشرتها فرقة الإطفاء على تويتر تصاعد أعمدة كبيرة من الدخان من أسفل إحدى قباب الجسر التي قالت الفرقة إنها "مشتعلة بالكامل".
وتعطلت حركة قطارات مترو أنفاق لندن وكذلك القطارات فوق الأرض إلى لندن بريدج وساوثوارك.
وقال وين جيسون، ناظر المحطة، في بيان على الموقع الإلكتروني لجهاز مكافحة الحرائق، "الحريق يُخرج دخانا كثيفا ونُصح من يقيمون أو يعملون في المنطقة بإغلاق نوافذهم وأبوابهم".

 

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